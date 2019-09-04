Посольство России подтвердило, что Иран отпустит семь членов экипажа Stena Impero

"Иранские власти на основании запроса компании-судовладельца и опираясь на мнение капитана танкера "Stena Impero”, приняли решение об освобождении 7 членов экипажа данного судна. Среди них — россиянин Альгис Зарецкий", говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.

Ранее в среду Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что семеро членов экипажа британского танкера Stena Impero будут освобождены. По его словам, на судне остается "минимум" экипажа, чтобы обеспечить работу танкера в случае выхода в море.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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