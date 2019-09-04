Россия готова вложить $10 млрд в нефтяные проекты Ирана

Комментируя переговоры с сопредседателем российско-иранской межправкомиссии, состоявшиеся 2 сентября в Москве, Ардаканиан сказал, что были достигнуты хорошие результаты, и в ближайшее время начнется новый раунд переговоров с российской стороной по расширения сотрудничества в энергетической сфере.

Иранский глава минэнерго сообщил, что во время встречи с Новаком было подписано дополнительное соглашение к соглашению о реализации проекта ТЭС «Сирик» Ирана, который будет осуществляться в рамках предоставляемого Ирану российского экспортного госкредита на сумму 1,2 млрд долларов.

"Ожидается, что работа по реализация проекта начнется в ближайшее 2 месяца", указал министр.

Договоренность о реализации проекта была достигнута между Президентом Российской Федерации Владимиров Путиным и Президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам переговоров в ноябре 2015 года в Тегеране.

Проект ТЭС «Сирик» будет состоять из 4-х энергоблоков общей мощностью 1400 МВт. Проект представляется уникальным как в части климатического исполнения технологических систем, так и с точки зрения высокого коэффициента полезного действия (КПД более 44%).

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