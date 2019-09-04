Иностранные покупатели приветствовали открытие торгов на сжиженный газ на иранской бирже

Согласно данным пресс-службы иранской энергетической биржи, на иранской бирже в понедельник открылись торги на более 10 тыс. тонн сжиженного газа нефтяной компании Звезда Персидского залива стоимостью 290 долларов за тонну. Партии сжиженного газа будут доставлены в Афганистан или Пакистан. В конечном счете, 20 тыс. тонн сжиженного газа были проданы.

Также 1000 тонн сжиженного газа нефтяной компании Тебриза стоимостью 263 долларов за тонну выставлены на биржу. Партия будет доставлена в Армению.

Несмотря на односторонние санкции США в отношении Ирана, много стран заинтересованы в покупке иранских нефтяных продуктов.

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