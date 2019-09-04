Иностранные покупатели приветствовали открытие торги на сжиженный газ на иранской бирже

Согласно данным пресс-службы иранской энергетической биржи, на иранской бирже в понедельник открылись торги на более 10 тыс. тонн сжиженного газа нефтяной компании Звезда Персидского залива со стоимостью 290 долларов за тонну. Партии сжиженного газа будут доставлены в Афганистан или Пакистан. В конечном счете, 20 тыс. тонн сжиженного газа были проданы.
Также 1000 тонн сжиженного газа нефтяной компании Тебриза со стоимостью 263 долларов за тонну выставлены на биржу. Партия будет доставлен в Армению.
Несмотря на односторонние санкции США в отношении Ирана, много страны заинтересованы в покупке иранских нефтяных продуктов.
Тегеран, 4 сентября, ИРНА – С открытием торги на 6 партий сжиженного газа общим объемом 71 тыс. тонн на энергетической бирже Ирана, иностранные покупатели покупали более 62 тыс. тонн сжиженного газа со стоимостью 16 млн. 468 тыс. 550 долларов США.
Согласно данным пресс-службы иранской энергетической биржи, на иранской бирже в понедельник открылись торги на более 10 тыс. тонн сжиженного газа нефтяной компании Звезда Персидского залива со стоимостью 290 долларов за тонну. Партии сжиженного газа будут доставлены в Афганистан или Пакистан. В конечном счете, 20 тыс. тонн сжиженного газа были проданы.
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