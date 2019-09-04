4 сент. 2019 г., 15:44
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News Code: 83465299
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Путин и Моди намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

Путин и Моди намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

Москва, 4 сентября. ИРНА — Москва и Нью-Дели выразили решимость продолжать взаимовыгодное и легитимное торгово-экономическое сотрудничество с Тегераном. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди по итогам ХХ российско-индийского саммита.

"Стороны выразили решимость продолжать взаимовыгодное и легитимное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном", говорится в заявлении.

Президенты России и Индии также подтвердили приверженность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке. "Стороны признают важность полного и эффективного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для обеспечения регионального и международного мира, безопасности и стабильности, подтверждают полную приверженность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Вопросы, связанные с ней, следует решать мирно, путем диалога", отмечается в документе.

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