Путин и Моди намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

"Стороны выразили решимость продолжать взаимовыгодное и легитимное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном", говорится в заявлении.

Президенты России и Индии также подтвердили приверженность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке. "Стороны признают важность полного и эффективного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для обеспечения регионального и международного мира, безопасности и стабильности, подтверждают полную приверженность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Вопросы, связанные с ней, следует решать мирно, путем диалога", отмечается в документе.

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