На юге Ирана изъято более 2 тонн наркотиков

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Хаш", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1681 кг. Опиума и 601 кг гашиша", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.
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Захедан, 4 сентября. ИРНА – Заместитель начальника полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Ахмад Тахери сообщил об изъятии более 2 тонн 282 кг наркотиков на юго-востоке Ирана в городе Хаш.
"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Хаш", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1681 кг. Опиума и 601 кг гашиша", уточнил он.
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