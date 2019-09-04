4 сент. 2019 г., 14:44
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News Code: 83465187
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Иран выразил готовность к обмену знаниями и опытом с Таджикистаном

Иран выразил готовность к обмену знаниями и опытом с Таджикистаном

Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери заявил о готовности Тегерана к обмену знаниями и опытом с Душанбе.

Иранский посол на встрече с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддином Файзуллозодой обсудил пути взаимодействия двух стран в областях промышленности, шахта и новых технологий.
Указав на развития Ирана в промышленной области, призвал к расширению сотрудничества двух стран.
Сабери также заявил о воле властей двух стран для дальнейших отношений Ирана и Таджикистана.


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