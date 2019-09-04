Иран выразил готовность к обмену знаниями и опытом с Таджикистаном

Иранский посол на встрече с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддином Файзуллозодой обсудил пути взаимодействия двух стран в областях промышленности, шахта и новых технологий.

Указав на развития Ирана в промышленной области, призвал к расширению сотрудничества двух стран.

Сабери также заявил о воле властей двух стран для дальнейших отношений Ирана и Таджикистана.



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