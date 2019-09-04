Иранские биотехнологи назвали арест Масуда Сулеймани вмешательством США в научные дела

Назвав акт США по задержанию иранского ученого явным примером вмешательства политических вопросов в научные дела, участники призвали международное сообщества и организации по защите права человека, в частности ООН, проследовать за ускорением освобождения Сулеймани.

Научное общество Ирана, включая ученые, студенты, эксперты и биотехнологи выступили против жестких санкций США в отношении Исламской Республики. Они также выразили обеспокоенность несправедливым задержанием иранского ученого.

Напомним, Масуд Сулеймани отправился в США как преподаватель и исследователь 22 октября 2018 года. Несмотря на получение визы, он был арестован в аэропорту Чикаго по неизвестной причине и передан в тюрьму в Атланте.



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