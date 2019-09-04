Иранские биотехнологи назвали арест Масуда Сулеймани вмешательством США в научные дела

Назвав акт США по задержанию иранского ученого явным примером вмешательства политических вопросов в научные дела, участники призвали международное сообщества и организации по защите права человека, в частности ООН, проследовать за ускорением освобождения Сулеймани.
Научное общество Ирана, включая ученые, студенты, эксперты и биотехнологи выступили против жестких санкций США в отношении Исламской Республики. Они также выразили обеспокоенность несправедливым задержанием иранского ученого.
Напомним, Масуд Сулеймани отправился в США как преподаватель и исследователь 22 октября 2018 года. Несмотря на получение визы, он был арестован в аэропорту Чикаго по неизвестной причине и передан в тюрьму в Атланте.
Тегеран, 4 сентября, ИРНА - Участники 3-й международной конференции по биотехнологии в Иране выступили за резолюцию о продолжении ареста иранского ученого Масуда Сулеймани в США.
Назвав акт США по задержанию иранского ученого явным примером вмешательства политических вопросов в научные дела, участники призвали международное сообщества и организации по защите права человека, в частности ООН, проследовать за ускорением освобождения Сулеймани.
-
Выставка народных промыслов на западе Ирана
Эксперты народных промыслов страны оценили качество ручных изделий на выставке, которая прошла…
-
Россия готова вложить $10 млрд в нефтяные проекты Ирана
Москва, 4 сентября. ИРНА — Россия готова вложить в нефтегазовую индустрию Ирана10 миллиардов…
-
Мечеть Амира аль-муминин в иранском Йезде
Мечеть Амира аль-муминин построена 120 лет назад в городе Зарч на провинции Йезд.
-
Футбол для детей
Футбол является очень популярным спортом в Иране. Дети, которые мечтают стать Лионелем Месси…
-
Иностранные покупатели приветствовали открытие торги на сжиженный газ на иранской бирже
Тегеран, 4 сентября, ИРНА – С открытием торги на 6 партий сжиженного газа общим объемом 71…
-
Путин и Моди намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Ираном
Москва, 4 сентября. ИРНА — Москва и Нью-Дели выразили решимость продолжать взаимовыгодное и…
-
На юге Ирана изъято более 2 тонны наркотиков
Захедан, 4 сентября. ИРНА – Заместитель начальника полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный…
-
Иран выразил готовность к обмену знаниями и опытом с Таджикистаном
Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери…
-
-
Международный лагун Энзели
Энзелийская лагуна (или пруд) считается одним из самых интересных и туристических районов провинции…
Your Comment