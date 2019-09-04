Семеро членов экипажа британского танкера Stena Impero будут освобождены: Иран

9 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Причиной захвата британского танкера стало столкновение танкера с рыболовным судном.

Мусави сегодня заявил, что семеро членов экипажа британского танкера Stena Impero будут освобождены.

Мусави отметил, что это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана.

По его словам, на судне остается "минимум" экипажа, чтобы судно в случае необходимости могло выйти в море и начать плавать.

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