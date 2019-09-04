Подробности третьего шага по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД вскоре будут анонсировны: Рухани

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани заявил: "Например, если у нас было 20 разногласий, сейчас только осталось 3 вопроса, но мы пока не пришли к соглашению".
Указав на 3-й шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД, иранский президент заявил об огромных последствиях этого акта, в том числе в активизации деятельности Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Говоря о двухмесячной возможности, Рухани заявил: "Наряду с началом третьего шага, мы продолжаем переговоры, если мы придём к согласию, тогда есть возможность для диалога и соглашения".
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Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Назвав позитивными переговоры Ирана с участниками СВПД, президент ИРИ Хасан Рухани в среду заявил: "Несмотря на разрешение важных разногласий с Европой, пока мы не достигли окончательного соглашения; поэтому Иран сегодня или завтра анонсирует подробности третьего шага по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки.
Выступая на заседании кабинета министров, Рухани заявил: "Например, если у нас было 20 разногласий, сейчас только осталось 3 вопроса, но мы пока не пришли к соглашению".
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