4 сент. 2019 г., 11:54
Journalist ID: 2390
News Code: 83464735
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Подробности третьего шага по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД вскоре будут анонсировны: Рухани

Подробности третьего шага по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД вскоре будут анонсировны: Рухани

Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Назвав позитивными переговоры Ирана с участниками СВПД, президент ИРИ Хасан Рухани в среду заявил: "Несмотря на разрешение важных разногласий с Европой, пока мы не достигли окончательного соглашения; поэтому Иран сегодня или завтра анонсирует подробности третьего шага по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани заявил: "Например, если у нас было 20 разногласий, сейчас только осталось 3 вопроса, но мы пока не пришли к соглашению".
Указав на 3-й шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД, иранский президент заявил об огромных последствиях этого акта, в том числе в активизации деятельности Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Говоря о двухмесячной возможности, Рухани заявил: "Наряду с началом третьего шага, мы продолжаем переговоры, если мы придём к согласию, тогда есть возможность для диалога и соглашения".
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