Подробности третьего шага по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД вскоре будут анонсировны: Рухани

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани заявил: "Например, если у нас было 20 разногласий, сейчас только осталось 3 вопроса, но мы пока не пришли к соглашению".

Указав на 3-й шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД, иранский президент заявил об огромных последствиях этого акта, в том числе в активизации деятельности Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Говоря о двухмесячной возможности, Рухани заявил: "Наряду с началом третьего шага, мы продолжаем переговоры, если мы придём к согласию, тогда есть возможность для диалога и соглашения".

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