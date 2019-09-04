Применение США санкций угрожает собственной экономике: Зариф

"Американцы привыкли к введению санкций. Эти санкции США не имеют никакого эффекта, и наверное, они скоро также введут санкции и против себя, так как они внесли всех в санкционный список и каждый день принимают меры против того или иного правительства", сказал он в ответ на вопросы журналистов в Дакке.

"Использование США экономических рычагов стало настолько экстремальным, что это также угрожает экономической этой мощи страны", указал Зариф.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

29 августа Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной. 30 августа министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, "в действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке".

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