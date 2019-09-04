объем экспорта товаров с таможни Базарган в иранской Урмии увеличился на 245%

По словам начальника, основными товарами для экспорта в этот период стали сельскохозяйственная и нефтехимическая продукция, а также артефакты из камня и металла, экспортируемые в различные страны мира.

Таможня Базарган является одним из трех пунктов пересечения границы между Ираном и Турцией, которая круглосуточно работает на северо-западе Азербайджана. Она также является окном Ирана в европейские страны и расположена в одном километре от города Базарган в городе Маку на западе Азербайджана.

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