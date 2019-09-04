4 сент. 2019 г., 11:15
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News Code: 83464649
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объем экспорта товаров с таможни Базарган в иранской Урмии увеличился на 245%

объем экспорта товаров с таможни Базарган в иранской Урмии увеличился на 245%

Урмия, 4 сентября, ИРНА – Начальник таможенного управления Базаргана Садег Намдар сказал, что за первые пять месяцев этого года объем экспортируемых товаров в долларовом выражении увеличился на 245% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам начальника, основными товарами для экспорта в этот период стали сельскохозяйственная и нефтехимическая продукция, а также артефакты из камня и металла, экспортируемые в различные страны мира.

Таможня Базарган является одним из трех пунктов пересечения границы между Ираном и Турцией, которая круглосуточно работает на северо-западе Азербайджана. Она также является окном Ирана в европейские страны и расположена в одном километре от города Базарган в городе Маку на западе Азербайджана.

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