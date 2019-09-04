4 сент. 2019 г., 10:34
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News Code: 83464561
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Аракчи: политика держав преодолеет верховенство закона

Аракчи: политика держав преодолеет верховенство закона

Белград, 4 сентября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который находится в Словении, указал на политику доминирования США и их выход из многочисленных двусторонних и многосторонних соглашений и договоров, заявив, что политика держав преодолеет верховенство закона.

"В то время как Соединённые Штаты Америки всё больше выходят из многосторонности и верховенства права на международном уровне, другие страны, особенно европейские, не смогли справиться с этой ситуацией и сдались односторонней политике США", отметил он.

"Сегодня в европейской экономике доминирует доллар США, а европейские компании и банки в большей степени работают в рамках правил казначейства США, так как эта страна использует силу доллара и угрозу санкций как оружие для навязывания своей политики и требований другим",  добавил он.

"Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Соединённые Штаты Америки нарушили его резолюцию в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, но, к сожалению, их нарушение встретило молчание и безразличие со стороны международного сообщества",  продолжил Аракчи.

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