Иран – жертва терроризма

Более 17 000 иранских гражданских лиц, которые в основном были мирными жителями, потеряли свою жизнь в результате терактов Организации моджахедов иранского народа.

28 июня 1981 года они совершили взрыв в штаб-квартире Исламской республиканской партии, который унёс жизни 72 членов правительства, включая лидера ИРП и председателя Верховного суда Айатоллу М. Х. Бехешти.

30 августа в результате организованного Организацией моджахедов иранского народа (ОМИН) взрыва в канцелярии премьер-министра погибли президент Ирана Мохаммад Раджаи, премьер-министр Мохаммад Бахонар и министр внутренних дел Х. Вахид-Дастгерди, был тяжело ранен министр обороны С. М. Намджу.

ОМИН 10 апреля 1999 года совершила теракт против заместителя начальника Штаба Вооружённых сил Ирана.

8 августа 1998 года силы талибов напали на город Мазари-Шариф в Афганистане и убили 11 дипломатов и одного иранского журналиста.

14 февраля 2007 года автомобиль, начинённый взрывчаткой, взорвался перед автобусом с иранскими военнослужащими в районе Ахмадабада в Захедане, в результате чего 18 человек погибли.

В апреле 2008 года в результате взрыва в мечети в Ширазе погибло 14 человек, более 200 получили ранения.

Тем не менее, по меньшей мере 38 человек были убиты в результате взрыва террориста-смертника 14 декабря 2010 года перед мечетью в Чабахаре.

С другой стороны, четверо иранских учёных-ядерщиков были убиты в ходе террористических операций в период между 2010 и 2012 годами, а ещё один был ранен.

К всему этому надо добавить и то, что иранский парламент и мавзолей имама Хомейни были обстреляны террористами 7 июня 2017 года.

22 сентября 2018 года военный парад в Ахвазе подвергся нападению террористов.

6 декабря 2018 года два полицейских были убиты и 12 получили ранение после взрыва бомбы в автомобиле возле полицейского участка в Чабахаре.

Кроме того, в последние годы ряд иранских учёных-ядерщиков, которые занимались мирной ядерной деятельностью, были убиты террористами, связанными с сионистским режимом и их союзниками.

Все это представляет собой небольшую часть террористических операций против иранского народа и должностных лиц, которая имела место в течение последних четырёх десятилетий, а количество всех террористических актов против иранского народа гораздо больше, чем представленная статистика.

Помимо этого Иран был объектом экономического терроризма в течение последних 40 лет путём введения санкций.

Соединённые Штаты в ноябре 1979 года с введением первых санкций захватили все иранские активы, включая банковские депозиты, золото и другое имущество на сумму 12 миллиардов долларов.

В 1987 году президент США Рональд Рейган ввёл новые санкции против Ирана. Санкции были вновь расширены в 1995 году, включив иностранные компании, работающие с Ираном.

После того, как 8 мая 2018 года Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки, односторонние санкции против Ирана вновь усилились.

Помимо односторонних незаконных и бесчеловечных санкций США против Ирана Вашингтон оказал давление на другие страны в отношении Ирана. Это само по себе считается ярким примером экономического терроризма против иранского народа.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472