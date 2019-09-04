Рухани скоро объявит подробности третьего шага по сокращению обязательств в рамках СВПД: Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который посетил столицу Бангладеш Дакку во вторник, в ответ на вопросы журналистов отметил, что "если европейцы не предпримут никаких действий до четверга для выполнения своих ядерных обязательств, мы предпримем третий шаг, и Рухани скоро объявит подробности третьего шага."

Осуществление этого шага не означает конец переговоров, мы продолжаем переговоры, и, когда следующая сторона выполнит свои ядерные обязательства, мы также можем прекратить действия, предпринятые нами в соответствии с пунктом 36.

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