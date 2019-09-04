4 сент. 2019 г., 09:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83464423
0 Persons

Рухани скоро объявит подробности третьего шага по сокращению обязательств в рамках СВПД: Зариф

Рухани скоро объявит подробности третьего шага по сокращению обязательств в рамках СВПД: Зариф

Дакка, 4 сентября, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент страны Рухани вскоре объявит подробности третьего шага по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который посетил столицу Бангладеш Дакку во вторник, в ответ на вопросы журналистов отметил, что "если европейцы не предпримут никаких действий до четверга для выполнения своих ядерных обязательств, мы предпримем третий шаг, и Рухани скоро объявит подробности третьего шага."

Осуществление этого шага не означает конец переговоров, мы продолжаем переговоры, и, когда следующая сторона выполнит свои ядерные обязательства, мы также можем прекратить действия, предпринятые нами в соответствии с пунктом 36.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 10 =