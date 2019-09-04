О смерти СВПД пока рано говорить: Зариф

"К сожалению, европейцы не смогли подкрепить свои слова делам; они утверждают, что поддерживают СВПД, но они оказались не готовы пойти на риск и принять меры, чтобы сохранить это великое достижение дипломатии", отметил глава МИД Ирана.

Указав на последний визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Париж и его переговоры с французскими властями о выполнении их обязательств по СВПД, Зариф заявил: "Они разговаривали не о пересмотре ядерного соглашения, а только о выполнении обязательства".

"Мы независимо от ядерной сделки будем создать наше будущее. Мы считаем СВПД важным достижением, которого нельзя уничтожить. Действия Америки – это не только удар по СВПД, а по всей конструкции международного права. Поэтому если мы не найдем способ противодействовать США, СВПД будет не единственной потерей", отметил Зариф.

По его словам, если европейцы не смогли выполнять свои обязательства, тогда мы все проиграем, включая США.

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