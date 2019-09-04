Аракчи: Иран не собирается пересматривать заново ядерную сделку

Как он сказал журналистам в Словении, в центре внимания переговоров с Францией было то, как обеспечить Исламской Республике Иран возможность продать свою нефть и получать от неё доходы.

"Иран, как он неоднократно заявлял, вернётся к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) только в том случае, если сможет продавать свою нефть и получать от неё доходы полностью и без ограничений, и инициатива Франции по сохранению СВПД именно такова", отметил он.

"Европа должна либо покупать нефть у Ирана, либо предоставить Ирану денежный эквивалент данного количества нефти в качестве кредитной линии, что означает предпродажу нефти. Кредитная линия составляет около 15 миллиардов долларов на четыре месяца до конца года", добавил он.

По словам, Аракчи, получив 15 миллиарда долларов, Исламская Республика Иран готова вести переговоры со странами пятёрки но реальность такова, что на повестке дня этих переговоров всё ещё существуют серьёзные разногласия.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472