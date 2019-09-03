Российско-иранские отношения отвечают интересам региона, считает Зариф

Москва, 3 сентября. ИРНА — Российско-иранские стратегические отношения отвечают интересам региона и обеспечивают международную безопасность, рассказал ИРНА глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"За последние 6 лет между Ираном и Россией осуществляется постоянный регулярный диалог практически на всех уровнях. Российско-иранские отношения переживают лучший этап за всю историю", сказал Зариф.

Глава иранского МИД отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются на основе равноправия и взаимной выгоды. "У обеих стран есть общие взгляды на двусторонние вопросы и вопросы международного характера", указал он.

"Сотрудничество двух стран как в двустороннем, так и в многостороннем форматах достигло беспрецедентного уровня", подчеркнул глава МИД ИРИ. – Я считаю, что эти отношения отвечают интересам региона, мира, международной безопасности и конечно же, Ирана".

Отметим, что глава МИД Ирана 2 сентября совершил официальный визит в Москву. Во ходе поездки он провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по широкому спектру вопросов, касающихся российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую кооперацию, в том числе в области энергетики и транспорта с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов, а также вопросы культурно-гуманитарного и иного взаимодействия.

Кроме того, особое внимание стороны уделили международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.

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