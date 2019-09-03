Иранский документальный фильм номинирован на премию кинофестиваля в США

Международный кинофестиваль Camden объявил номинантов 15-й премии «Harrell». В число номинантов в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» попала картина иранского режиссера "Медные ноты одной мечты".

Международный кинофестиваль Camden (Сamden international film festival) — ежегодный фестиваль полнометражного и короткометражного документального кино, который проходит в США. Фестиваль фокусируется на фильмах, которые вдохновляют и просвещают, стирают грань между вымыслом и реальностью и рассказывают удивительно хорошие истории.

15-й фестиваль документального кино Camden пройдет c 12-го сентября по 15-е сентября 2019 года в американском Кэмдене.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409