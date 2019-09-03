Зариф: Тегеран выступает за продолжение контактов между Сирией и ООН



"Тегеран поощряет диалог между сирийским правительством и ООН", сказал Зариф на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Тегеране, сообщает официальный сайт МИД Ирана.

"В ходе встречи стороны обсудили последние события в Сирии, в том числе усилия ООН и стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции, -ред.) по созданию и запуску сирийского конституционного комитета", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Глава МИД ИРИ указал на усилия Тегерана по борьбе с терроризмом и экстремизмом в рамках политического процесса, в том числе конституционного комитета Сирии совместного со странами-гарантами перемирия в Сирии, отметив, что давление со стороны США препятствует созданию и запуску работы конституционного комитета", сообщили в МИД.

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