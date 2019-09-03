Аракчи оценил вероятность отмены решения по сокращению обязательств по СВПД

"То, что мы собираемся объявить (6 сентября - ред.), мы пока не сообщаем. Но это будут меры по сокращению наших обязательств по ядерной сделке. Уже принято решение, какие именно меры мы озвучим", сказал Аракчи.

По его словам, европейцы все еще могут пойти на выполнение условий Ирана, и тогда Тегеран пересмотрит свое решение. "Но я не считаю эту возможность реалистичной", подчеркнул Аракчи.

"Мы объявим о новых мерах, но переговоры продолжатся", добавил дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе готов, президент ИРИ Хасан Рухани объявит о нем 5 сентября.

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