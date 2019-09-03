Иран обладает ценным общим наследием в области науки и искусства со странами региона

Выступая на церемонии открытия 2-го саммита по определению и обмену документальным наследием, она сказала, что общее культурное наследие напоминает о недавней истории конструктивного взаимоотношения.

По её словам, возвращение к эпохе культурного обмена считается важнейшим инструментом для борьбы с насилием.

Она назвала Шелковый путь основным примером взаимодействия региональных государств. "Укрепление культурных отношений между странами наряду с устойчивым развитием приведет к установлению культуры мира и дружбы", сказала она.

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