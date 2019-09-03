3 сент. 2019 г., 15:41
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News Code: 83463812
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Иран обладает ценным общим наследием в области науки и искусства со странами региона

Иран обладает ценным общим наследием в области науки и искусства со странами региона

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Страны региона, с Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии до Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Турции поделились ценным общим наследием в областях языка, науки и искусства на основе своей дружбы. Об этом заявила глава Организации архивов и национальной библиотеки Ирана Ашраф Боруджерди.

Выступая на церемонии открытия 2-го саммита по определению и обмену документальным наследием, она сказала, что общее культурное наследие напоминает о недавней истории конструктивного взаимоотношения.
По её словам, возвращение к эпохе культурного обмена считается важнейшим инструментом для борьбы с насилием.
Она назвала Шелковый путь основным примером взаимодействия региональных государств. "Укрепление культурных отношений между странами наряду с устойчивым развитием приведет к установлению культуры мира и дружбы", сказала она.
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