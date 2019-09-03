3 сент. 2019 г., 15:19
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Присоединение Ирана к ЕАЭС приведет к значительному росту ненефтяного экспорта

Присоединение Ирана к ЕАЭС приведет к значительному росту ненефтяного экспорта

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан в понедельник на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном заявил, что присоединение Ирана к ЕАЭС приведет к значительному росту ненефтяного экспорта.

Саркисян на этой встрече выразил удовлетворение завершением юридических формальностей в связи с присоединением Ирана к ЕАЭС, отметив, что этот акт приведет к развитию объема торговых обмен Ирана и ЕАЭС.
Он также пригласил бизнесменов и активистов частного сектора Ирана для широкого участия в международном выставочном форуме «Евразийская неделя – 2019», который состоится с 25 по 27 сентября в Бишкеке.
Саркисян на этой встрече пригласил иранского президента Хасана Рухани для участия в саммите лидеров ЕАЭС, который пройдет в Ереване.
Напомним, президент Ирана Хасан Рухани получил приглашение от премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Ереван 1 октября.
Ардеканиан, в свою очередь, пригласил председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна посетить Тегеран.


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