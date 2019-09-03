3 сент. 2019 г., 14:47
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News Code: 83463693
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Документальный фильм из Ирана будет показан в Испании и Румынии

Документальный фильм из Ирана будет показан в Испании и Румынии

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Документальный короткометражный фильм "Осия" (Тёмная вода) иранского режиссёра Алирезы Дехгана вышел в кинофестивалях в Испании и Румынии.

Осия вышел в первый научный фестиваль Испании, который пройдет 17-20 сентября при поддержке университета Навара.
Этот документальный фильм также избран 6-ым кинофестивалем Румынии по окружающей среды, который 6-10 ноября состоится в Бухаресте.
Документальный фильм "Осия" из Ирана рассказывает о смерти самого длинного кяриза (подводного оросительного канала) на Ближнем Востоке.
Напомним, картина "Осия" ранее получила 20 иранских наград и 4 международных приза из таких стран, как США, Турция, Австралия и Индия.


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