Документальный фильм из Ирана будет показан в Испании и Румынии

Осия вышел в первый научный фестиваль Испании, который пройдет 17-20 сентября при поддержке университета Навара.

Этот документальный фильм также избран 6-ым кинофестивалем Румынии по окружающей среды, который 6-10 ноября состоится в Бухаресте.

Документальный фильм "Осия" из Ирана рассказывает о смерти самого длинного кяриза (подводного оросительного канала) на Ближнем Востоке.

Напомним, картина "Осия" ранее получила 20 иранских наград и 4 международных приза из таких стран, как США, Турция, Австралия и Индия.



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