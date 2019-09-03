Парламент Ирана утвердил 2 новых министра

Мохсен Хаджи Мирзаи сегодня в парламенте Ирана получил вотум доверия депутатов и стал новым министром образования.
В голосовании принимали участие 255 делегатов. За Хаджи Мирзаи проголосовали 200 депутатов, против – 48 представителей. Воздержались 7 депутатов.
Представители Меджлиса также приняли решение вынести вотум доверия Али Асгару Мунесану, предложенному на пост министра по культурному наследию и туризму.
В голосовании принимали участие 255 делегатов. За Мунесана проголосовали 163 депутатов, против – 87 представителей. Воздержались 5 депутатов.
Таким образом, Мунесан стал первым министром по культурному наследию и туризму. Ранее он был руководителем иранской организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму, которая теперь превратилась в новое министерство.
Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Меджлис Ирана вынес во вторник вотум доверия 2 кандидатам на посты министров образования и туризма, предложенным президентом страны Хасаном Рухани для включения в состав правительства.
Мохсен Хаджи Мирзаи сегодня в парламенте Ирана получил вотум доверия депутатов и стал новым министром образования.
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