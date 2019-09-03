3 сент. 2019 г., 12:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83463412
0 Persons

Зариф опроверг слухи о сотрудничестве Ирана и России в Бушере и Чабахаре

Зариф опроверг слухи о сотрудничестве Ирана и России в Бушере и Чабахаре

Москва, 3 сентября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в ответ на подозрения о возможном взаимодействии Ирана и России в Бушере и Чабахаре заявил, что нет такого плана в этом отношении.

Выступая среди российских иранистов в Москве, иранский министр заявил о переговорах с Россией по проведению совместных учений в Индийском океане.
Он также заявил о возможном участии других стран в военных учениях.
По его словам, учения проводятся в целях безопасности всех стран, а не против конкретной страны.
Комментируя присутствия беспилотников Великобритании в Персидском заливе, Зариф заявил: "Наш регион не станет более безопасным с военным присутствием, к тому же Лондон не сможет освободить своих нефтяных танкеров ни со своими кораблями, ни с беспилотниками".
"Только соблюдение международных правил может обеспечивать безопасность всех", добавил он.
Зариф заверил, что увеличение военного присутствия в регионе приведет к опасности.


Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =