Зариф опроверг слухи о сотрудничестве Ирана и России в Бушере и Чабахаре

Выступая среди российских иранистов в Москве, иранский министр заявил о переговорах с Россией по проведению совместных учений в Индийском океане.

Он также заявил о возможном участии других стран в военных учениях.

По его словам, учения проводятся в целях безопасности всех стран, а не против конкретной страны.

Комментируя присутствия беспилотников Великобритании в Персидском заливе, Зариф заявил: "Наш регион не станет более безопасным с военным присутствием, к тому же Лондон не сможет освободить своих нефтяных танкеров ни со своими кораблями, ни с беспилотниками".

"Только соблюдение международных правил может обеспечивать безопасность всех", добавил он.

Зариф заверил, что увеличение военного присутствия в регионе приведет к опасности.



Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392