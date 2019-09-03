Зариф опроверг слухи о сотрудничестве Ирана и России в Бушере и Чабахаре

Выступая среди российских иранистов в Москве, иранский министр заявил о переговорах с Россией по проведению совместных учений в Индийском океане.
Он также заявил о возможном участии других стран в военных учениях.
По его словам, учения проводятся в целях безопасности всех стран, а не против конкретной страны.
Комментируя присутствия беспилотников Великобритании в Персидском заливе, Зариф заявил: "Наш регион не станет более безопасным с военным присутствием, к тому же Лондон не сможет освободить своих нефтяных танкеров ни со своими кораблями, ни с беспилотниками".
"Только соблюдение международных правил может обеспечивать безопасность всех", добавил он.
Зариф заверил, что увеличение военного присутствия в регионе приведет к опасности.
Москва, 3 сентября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в ответ на подозрения о возможном взаимодействии Ирана и России в Бушере и Чабахаре заявил, что нет такого плана в этом отношении.
Выступая среди российских иранистов в Москве, иранский министр заявил о переговорах с Россией по проведению совместных учений в Индийском океане.
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