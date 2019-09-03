213 вагонов и локомотивов отечественного производства вошли в железнодорожную сеть Ирана

Церемония эксплуатации 213 новых вагонов и локомотивов отечественного производства состоялась в присутствии министра дорог и городского развития Мохаммада Эслами и директора железнодорожной организации Исламской Республики Иран Саида Расули в тегеране.

Чтобы уменьшить зависимость от зарубежных стран, все эти вагоны на 100% были произведены в стране и вошли в железнодорожную сеть Ирана. Из этих вагонов 15 являются пассажирскими, 193 грузовыми, а 5 локомотивами.

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