3 сент. 2019 г., 12:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83463356
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213 вагонов и локомотивов отечественного производства вошли в железнодорожную сеть Ирана

213 вагонов и локомотивов отечественного производства вошли в железнодорожную сеть Ирана

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – В Иране сообщили о введении в эксплуатацию 213 вагонов и локомотивов отечественного производства в железнодорожной сети страны.

Церемония эксплуатации 213 новых вагонов и локомотивов отечественного производства состоялась в присутствии министра дорог и городского развития Мохаммада Эслами и директора железнодорожной организации Исламской Республики Иран Саида Расули в тегеране.

Чтобы уменьшить зависимость от зарубежных стран, все эти вагоны на 100% были произведены в стране и вошли в железнодорожную сеть Ирана. Из этих вагонов 15 являются пассажирскими, 193 грузовыми, а 5 локомотивами.

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