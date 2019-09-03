Иран сохранил свою позицию в новом рейтинге международной федерации тхэквондо

Международная федерация тхэквондо объявила олимпийский рейтинг по тхэквондо в сентябре.

При этом Армин Хадипур в весовой категории до 58 кг по-прежнему занл 5-е место.

В весовой категории 68 кг Мирхашем Хосейни занял 10-е место, а Соруш Ахмади – 14-е.

Остальные иранские тхэквондисты также остались на своих бывших позициях.

Ранее сборная Ирана по тхэквандо выиграла титул чемпиона на соревнованиях по тхэквондо в Чхунчхоне, Южная Корея, и получила квоту на олимпийские игры 2020 года в Токио.

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