Иран сохранил свою позицию в новом рейтинге международной федерации тхэквондо

Международная федерация тхэквондо объявила олимпийский рейтинг по тхэквондо в сентябре.
При этом Армин Хадипур в весовой категории до 58 кг по-прежнему занл 5-е место.
В весовой категории 68 кг Мирхашем Хосейни занял 10-е место, а Соруш Ахмади – 14-е.
Остальные иранские тхэквондисты также остались на своих бывших позициях.
Ранее сборная Ирана по тхэквандо выиграла титул чемпиона на соревнованиях по тхэквондо в Чхунчхоне, Южная Корея, и получила квоту на олимпийские игры 2020 года в Токио.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
Your Comment