Что Зариф написал в Global Times?

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Подчеркнув, что стратегия Ирана основана на внутреннем сопротивлении и эффективной дипломатии, президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил: "Тегеран никогда не стремится и не стремился вести двусторонние переговоры с США. У нас было много предложений об этом, но наш ответ – отрицательный".