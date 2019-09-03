Министры энергетики Ирана и РФ призвали к ускорению реализации двусторонних проектов

Сопредседатели Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества стран, в том числе развитие приоритетных инвестиционных проектов России и Ирана. Кроме того, министры подробно рассмотрели итоги прошедшего в июне 2019 года юбилейного пятнадцатого заседания МПК, а также затронули взаимодействие на глобальном нефтяном рынке.

Обе стороны подчеркнули необходимость ускорения реализации двусторонних проектов, в том числе строительство тепловой электростанции "Сирик" установленной мощностью 1400 МВт на провинции Хормозган и проект электрификации железно-дорожной линии Гармсар – Инче Бурун.

Россия последовательно реализует курс на комплексное расширение взаимодействия с Ираном во всех отраслях экономики, включая энергетику и сельское хозяйство, рассказал Александр Новак.

«Благодаря выстроенному конструктивному диалогу нам удалось достичь существенного расширения взаимовыгодного российско-иранского взаимодействия в различных областях торгово-экономического сотрудничества», - добавил он.

Министр также отметил, что развитие отношений хорошо демонстрирует рост товарооборота - за январь-май 2019 года товарооборот двух стран составили $947 млн США, что превысило показатели аналогичного периода 2018 года на 14,6%.

По мнению Александра Новака, реализация решений по итогам июньского заседания российско-иранской МПК станет дополнительным стимулом к укреплению двустороннего сотрудничества и будет способствовать росту торгово-экономических показателей России и Ирана.

Новак выразил удовлетворение завершением юридических формальностей по присоединению Ирана к ЕАЭС, заявив, что согласно соглашениям, с 26 октября текущего года временное соглашение о зоне свободной торговли Ирана с ЕАЭС будет выполнено.

В конце встречи, Ардеканиан пригласил своего российского коллеги посетить 19-ую международную выставку по электроэнергии в Иране.



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