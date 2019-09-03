Тегеран не стремится к диалогу с США: Рухани

"Без внутреннего сопротивления и эффективной дипломатии наш путь будет трудным", заявил глава иранского правительства.

Выступая на утреннем заседании парламента, Рухани назвал беспримерным экономическое давление в отношении Ирана на протяжении последних десятилетий.

"16 месяцев назад начался план противников по максимальному давлению против Ирана , чтобы разгромить страну за 6 месяцев, но этот план потерпел неудачу благодаря сопротивлению иранского народа", добавил иранский президент.

Подвергнув критике европейские стороны ядерной сделки из-за невыполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после выхода США из соглашения, Рухани подчеркнул: "Мы дали исторический шанс странам группы пятёрки (Великобритания, Франция, Китай, Россия и Германия), и если бы они смогли выполнить свои обязательства в эту историческую возможность, тогда мы также выполнили бы свои".

Он выразил сожаление в связи с невыполнением Европой своих обязательств после выхода США из СВПД.

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