3 сент. 2019 г., 09:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83462918
0 Persons

Тегеран не стремится к диалогу с США: Рухани

Тегеран не стремится к диалогу с США: Рухани

Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Подчеркнув, что стратегия Ирана основана на внутреннем сопротивлении и эффективной дипломатии, президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил: "Тегеран никогда не стремится и не стремился вести двусторонние переговоры с США. У нас было много предложений об этом, но наш ответ – отрицательный".

"Без внутреннего сопротивления и эффективной дипломатии наш путь будет трудным", заявил глава иранского правительства.
Выступая на утреннем заседании парламента, Рухани назвал беспримерным экономическое давление в отношении Ирана на протяжении последних десятилетий.
"16 месяцев назад начался план противников по максимальному давлению против Ирана , чтобы разгромить страну за 6 месяцев, но этот план потерпел неудачу благодаря сопротивлению иранского народа", добавил иранский президент.
Подвергнув критике европейские стороны ядерной сделки из-за невыполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после выхода США из соглашения, Рухани подчеркнул: "Мы дали исторический шанс странам группы пятёрки (Великобритания, Франция, Китай, Россия и Германия), и если бы они смогли выполнить свои обязательства в эту историческую возможность, тогда мы также выполнили бы свои".
Он выразил сожаление в связи с невыполнением Европой своих обязательств после выхода США из СВПД.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
 

Your Comment

You are replying to: .
8 + 3 =