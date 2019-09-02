2 сент. 2019 г., 21:47
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News Code: 83462695
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Иран и Франция провели интенсивные переговоры по ядерной сделке

Иран и Франция провели интенсивные переговоры по ядерной сделке

Тегеран, 2 сентября. ИРНА — В понедельник в Париже состоялись интенсивные переговоры между Ираном и Францией по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне экспертов, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Ирана.

На переговорах, которые длились более 10 часов присутствовали замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, заместители министерства нефти и центрального банка Ирана.

"Были обсуждены все детали возможных сценарий инициатив, предложенных президентами Ирана и Франции. Особое внимание на переговорах было уделено способам обеспечения требований и интересов Ирана в рамках СВПД. Стороны договорились продолжать интенсивные переговоры с участием остальных участников сделки по этому поводу на различных уровнях", говорится в заявлении МИД.

Иранская делегация во главе с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи сегодня прибыл в Париж для обсуждения с французскими властями предложений, направленных на поддержание ядерной сделки.

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