Иран и Франция провели интенсивные переговоры по ядерной сделке

На переговорах, которые длились более 10 часов присутствовали замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, заместители министерства нефти и центрального банка Ирана.

"Были обсуждены все детали возможных сценарий инициатив, предложенных президентами Ирана и Франции. Особое внимание на переговорах было уделено способам обеспечения требований и интересов Ирана в рамках СВПД. Стороны договорились продолжать интенсивные переговоры с участием остальных участников сделки по этому поводу на различных уровнях", говорится в заявлении МИД.

Иранская делегация во главе с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи сегодня прибыл в Париж для обсуждения с французскими властями предложений, направленных на поддержание ядерной сделки.

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