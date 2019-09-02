Иран и Сирия могут создать совместный банк

Глава ЦБ Ирана указав на ранее достигнутые договоренности между ЦБ Ирана и Сирии, призвал к ускорению реализации этих договоренностей для содействия развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что ЦБ Ирана поддерживает развитие отношений между Ираном и Сирией в банковской сфере. "Ирано-сирийские торгово-экономические отношения уже вступили в новый этап. Новые соглашения между двумя странами в банковской сфере — это важный сигнал для инвесторов, и серьезный шаг к расширению экономических отношений между двумя странами" отметил он.

Хеммати также призвал к ускорению работы по созданию совместного банка между Ираном и Сирией.

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