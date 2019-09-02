2 сент. 2019 г., 19:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83462586
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Иран и Сирия могут создать совместный банк

Иран и Сирия могут создать совместный банк

Тегеран, 2 сентября. ИРНА —Председатель центрального банка Ирана Абдулнасир Хеммати на встречк с сирийским коллегой и председателями банков двух старн обсудил возможность создания совместного банка и реализацию, достигнутых договоренностей между ЦБ Ирана и Сирии.

Глава ЦБ Ирана указав на ранее достигнутые договоренности между ЦБ Ирана и Сирии, призвал к ускорению реализации этих договоренностей для содействия развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что ЦБ Ирана поддерживает развитие отношений между Ираном и Сирией в банковской сфере. "Ирано-сирийские торгово-экономические отношения уже вступили в новый этап. Новые соглашения между двумя странами в банковской сфере — это важный сигнал для инвесторов, и серьезный шаг к расширению экономических отношений между двумя странами" отметил он.

Хеммати также призвал к ускорению работы по созданию совместного банка между Ираном и Сирией.

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