Зариф посетит Бангладеш и Индонезию

Завтра после переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, я сначала буду с визитом в Бангладеше, а потом в Индонезии", сообщил ИРНА Зариф, отвечая на соответствующий вопрос.

29 августа спецпосланник генсека ООН по Сирии сообщил, что в ближайшее время посетит с визитом Тегеран.

Отметим, что иранский глава МИД находится с официальным визитом в Москве. Ранее он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по широкому спектру вопросов, касающихся российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую кооперацию, в том числе в области энергетики и транспорта с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов, а также вопросы культурно-гуманитарного и иного взаимодействия.

Кроме того, особое внимание стороны уделили международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.

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