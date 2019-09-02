Товарооборот между Ираном и Россией вырос на 17%

"Мы констатировали с удовлетворением рост товарооборота за первые шесть месяцев текущего года на 17%. Министры энергетики России и Ирана сегодня встречаются в Москве. И мы уверены, что они более подробно рассмотрят задачи, которые на экономическом направлении стоят в интересах выполнения поручений, которые были согласованы президентами", заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

"Речь идет о расширении перспективных российско-иранских инициатив, прежде всего, в энергетике, в том числе, атомной, в области транспорта, промышленной кооперации, финансово-банковского сотрудничества", пояснил Лавров.

Российский глава МИД добавил, что Иран и Россия испытывают влияние незаконных односторонних ограничений, введенных США.

Российский глава МИД добавил, что Иран и Россия испытывают влияние незаконных односторонних ограничений, введенных США.

По его словам, США пытаются спровоцировать Иран на нарушение режима нераспространения. "Наши американские партнеры при поддержке некоторых своих региональных союзников очевидно и откровенно пытаются спровоцировать Иран. Американцы объявили, что для них СВПД не является обязательным, и при этом от Ирана требуют неукоснительное выполнение всех иранских обязательств по СВПД. Напомню еще раз, что СВПД - очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов, и он не может быть разобран на части", указал Лавров.

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