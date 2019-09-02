Иран и Сирия обсудили сотрудничество в банковской сфере

"Иран готов поделиться с Сирией своим опытом и технологиями в банковской сфере", сказал глава ЦБ Ирана, выразив надежду на то, что развитие отношений двух стран в банковской сфере содействует созданию благоприятных условий для предпринимателей и внешней торговли двух стран.

По его словам, Иран входит в число ведущих стран с точки зрения банковских технологии и печати банкнота. "Тегеран готов поделится опытом и современными банковскими технологиями в сфере печати банкнота с Дамаском", указал председатель иранского ЦБ.

Председатель ЦБ Сирии, в свою очередь, заявил, что сирийская сторона заинтересована в расширении сотрудничества и долгосрочном стратегическом партнерстве с Ираном в банковской сфере.

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