2 сент. 2019 г., 17:53
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News Code: 83462481
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Иран и Сирия обсудили сотрудничество в банковской сфере

Иран и Сирия обсудили сотрудничество в банковской сфере

Тегеран, 2 сентября. ИРНА — Председатель центрального банка Ирана Абдулнасир Хеммати обсуил с сирийским коллегой вопросы дальнейшего развития сотрудничества в банковской сфере.

"Иран готов поделиться с Сирией своим опытом и технологиями в банковской сфере", сказал глава ЦБ Ирана, выразив надежду на то, что развитие отношений двух стран в банковской сфере содействует созданию благоприятных условий для предпринимателей и внешней торговли двух стран.
По его словам, Иран входит в число ведущих стран с точки зрения банковских технологии и печати банкнота. "Тегеран готов поделится опытом и современными банковскими технологиями в сфере печати банкнота с Дамаском", указал председатель иранского ЦБ.
Председатель ЦБ Сирии, в свою очередь, заявил, что сирийская сторона заинтересована в расширении сотрудничества и долгосрочном стратегическом партнерстве с Ираном в банковской сфере.
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