Российско-иранские отношения носят характер всестороннего партнёрства, сказал Зариф

Москва, 2 сентября. ИРНА — Российско-иранские отношения носят характер всестороннего партнёрства, и они идут на пользу народов обеих стран, региона и всего мира. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Важную роль в двусторонних отношениях играет Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Сегодня со мной приехал в Москву глава минэнерго Реаз Ардаканиан для переговоров с российским коллегой Александром Новаком", сказал Зариф.