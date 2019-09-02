Зариф рассказал, при каких условиях Тегеран откажется от третьего этапа сокращений обязательств

"Что касается третьего нашего шага, он будет двигаться в соответствии с нашим планом. То есть если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг", заявил в понедельник Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, российско-иранские отношения носят характер всестороннего партнёрства, и они идут на пользу народов обеих стран, региона и всего мира.

"Важную роль в двусторонних отношениях играет Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Сегодня со мной приехал в Москву глава минэнерго Реаз Ардаканиан для переговоров с российским коллегой Александром Новаком", сказал Зариф.

По его словам, российско-иранские отношения вполне находятся на приемлемом уровне. "Хотя США создают для России и Китай препятсвия на пути к развитию отношений с Тегераном", указал он.

Иранский глава МИД также сообщил, что иранская делегация во главе с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи сегондя прибыл в Париж для обсуждения с французскими властями предложений, направленных на поддержание ядерной сделки.

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