2 сент. 2019 г., 16:07
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News Code: 83462374
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Зариф рассказал, при каких условиях Тегеран откажется от третьего этапа сокращений обязательств

Зариф рассказал, при каких условиях Тегеран откажется от третьего этапа сокращений обязательств

Москва, 2 сентября. ИРНА — Если до четверга европейские страны не вернутся к выполнению обязателтв по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), то Иран пойдет на третий этап сокращений обязательств, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Что касается третьего нашего шага, он будет двигаться в соответствии с нашим планом. То есть если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг",  заявил в понедельник Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, российско-иранские отношения носят характер всестороннего партнёрства, и они идут на пользу народов обеих стран, региона и всего мира.

"Важную роль в двусторонних отношениях играет Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Сегодня со мной приехал в Москву глава минэнерго Реаз Ардаканиан для переговоров с российским коллегой Александром Новаком", сказал Зариф.

По его словам, российско-иранские отношения вполне находятся на приемлемом уровне. "Хотя США создают для России и Китай препятсвия на пути к развитию отношений с Тегераном", указал он.

Иранский глава МИД также сообщил, что иранская делегация во главе с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи сегондя прибыл  в Париж для обсуждения с французскими властями предложений, направленных на поддержание ядерной сделки.

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