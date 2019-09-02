2 сент. 2019 г., 15:49
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News Code: 83462339
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Агрессивное действие сионистского режима против Ливана угрожает мировой безопасности: МИД ИРИ

Агрессивное действие сионистского режима против Ливана угрожает мировой безопасности: МИД ИРИ

Тегеран, 2 сентября, ИРНА - Агрессивное действие сионистского режима против Ливана считается явным нарушением суверенитета и территориальной целостности независимой страны. Об этом заявил в понедельник представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Осудив Агрессивный акт сионистского режима против Ливана в воскресенье, пресс-секретарь МИД Ирана назвал это действие противоречащим международным правилам.
По его словам, авиаудары и артиллерийские обстрелы объектов «Хизбаллы» на юге Ливана считается угрозой против глобального мира.
Мусави также призвал международное сообщество, в частности ООН, не молчать о продолжающихся преступлениях сионистского режима.

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