Агрессивное действие сионистского режима против Ливана угрожает мировой безопасности: МИД ИРИ

Осудив Агрессивный акт сионистского режима против Ливана в воскресенье, пресс-секретарь МИД Ирана назвал это действие противоречащим международным правилам.

По его словам, авиаудары и артиллерийские обстрелы объектов «Хизбаллы» на юге Ливана считается угрозой против глобального мира.

Мусави также призвал международное сообщество, в частности ООН, не молчать о продолжающихся преступлениях сионистского режима.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392