Москва приветствует шаги, приводящие к выходу из тупика вокруг СВПД

Москва хотела бы узнать, как Тегеран оценивает действия мирового сообщества по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

"Мы бы очень хотели узнать вашу оценку последних событий вокруг СВПД, - сказал он. - Мы наблюдали за предпринимаемыми действиями, мы будем их приветствовать, если они приведут к выходу из тупика и возвращению к активности по линии СВПД".

Заявив, что Россия взаимодействует с Ираном и Турцией в астанинском формате по разрешению кризиса в Сирии, Лавров отметил, что сегодня он обсудит последнюю ситуацию в Сирии с Зарифом.

Российский министр иностранных дел также выразил интерес к диалогу с Зарифом об Афганистане, о Йемене и Либии.

Зариф в понедельник с однодневным визитом посетит Москву.



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