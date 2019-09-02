2 сент. 2019 г., 15:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83462311
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Москва приветствует шаги, приводящие к выходу из тупика вокруг СВПД

Москва приветствует шаги, приводящие к выходу из тупика вокруг СВПД

Москва, 2 сентября, ИРНА – "Мы наблюдали за предпринимаемыми действиями, мы будем их приветствовать, если они приведут к выходу из тупика и возвращению к активности по линии СВПД", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Москва хотела бы узнать, как Тегеран оценивает действия мирового сообщества по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.
"Мы бы очень хотели узнать вашу оценку последних событий вокруг СВПД, - сказал он. - Мы наблюдали за предпринимаемыми действиями, мы будем их приветствовать, если они приведут к выходу из тупика и возвращению к активности по линии СВПД".
Заявив, что Россия взаимодействует с Ираном и Турцией в астанинском формате по разрешению кризиса в Сирии, Лавров отметил, что сегодня он обсудит последнюю ситуацию в Сирии с Зарифом.
Российский министр иностранных дел также выразил интерес к диалогу с Зарифом об Афганистане, о Йемене и Либии.
Зариф в понедельник с однодневным визитом посетит Москву.


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