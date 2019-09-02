Иран заявил, что стремится дать еще один шанс дипломатии в целях спасения ядерной сделки

"Несмотря на все сложности, Иран стремится к тому, чтобы дать дипломатии, взаимодействию и диалогу еще один шанс", - написал Мусави на своей странице в Twitter.

При этом он также отметил, что "однако принимайте во внимание, что возможности рассеиваются, как дым."

Ранее также МИД Ирана заявило, что если дипломатические усилия будут направлены на достижение желаемого результата, страна может отказаться от третьего шага по сокращению обязательств в рамках СВПД.

В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

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