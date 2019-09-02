Иранка заняла 3-е место на международном фотофестивале в Армении

Фортография иранской женщины-фотографа рассказывает о работающих детях в Иране. Эта фотография называется "Просто улыбка".

Фараджоллахи, которая уже 13 лет работает фотографом, является членом Ассоциации фотографов Ирана.

В первом международном фотофестивале в Армении приняли участие фотографы из 20 стран, в том числе Франция, Индия, Иран, Италия, Россия, Польша, Венгрия, Швейцария, Аргентина, Беларусь, Египет и США.

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