2 сент. 2019 г., 13:34
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News Code: 83462070
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Иранка заняла 3-е место на международном фотофестивале в Армении

Иранка заняла 3-е место на международном фотофестивале в Армении

Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Махбубе Фараджоллахи удалось завоевать премию на первом международном фотофестивале в Армении.

Фортография иранской женщины-фотографа рассказывает о работающих детях в Иране. Эта фотография называется "Просто улыбка".
Фараджоллахи, которая уже 13 лет работает фотографом, является членом Ассоциации фотографов Ирана.
В первом международном фотофестивале в Армении приняли участие фотографы из 20 стран, в том числе Франция, Индия, Иран, Италия, Россия, Польша, Венгрия, Швейцария, Аргентина, Беларусь, Египет и США.
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