Фортография иранской женщины-фотографа рассказывает о работающих детях в Иране. Эта фотография называется "Просто улыбка".
Фараджоллахи, которая уже 13 лет работает фотографом, является членом Ассоциации фотографов Ирана.
В первом международном фотофестивале в Армении приняли участие фотографы из 20 стран, в том числе Франция, Индия, Иран, Италия, Россия, Польша, Венгрия, Швейцария, Аргентина, Беларусь, Египет и США.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Махбубе Фараджоллахи удалось завоевать премию на первом международном фотофестивале в Армении.
Фортография иранской женщины-фотографа рассказывает о работающих детях в Иране. Эта фотография называется "Просто улыбка".
-
Красивая природа района Сучале на севере Ирана
Горный район Сучале находится в городе Масал, Гилян, на севере Ирана, который включает в себя…
-
Пещера Алисадр в иранском Хамедане
Пещера Алисадр также— крупнейшая в мире водная пещера, привлекающая ежегодно огромное количество…
-
Деревня Кандован в Иране: жизнь в скалах
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Деревня Кандован – одна из красивых и уникальных достопримечательностей…
-
Иранка заняла 3-е место на международном фотофестивале в Армении
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Махбубе Фараджоллахи удалось завоевать премию на первом международном…
-
Армянский депутат: расширение отношений с Тегераном очень важно для Еревана
Тегеран, 2 сентября, ИРНА - Депутат парламента Армении от фракции "Светлая Армения" Арман Бабаджанян…
-
Сборная Ирана по тхэквондо получила квоту на олимпийские игры 2020 в Токио
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Сборная Ирана по тхэквандо выиграла титул чемпиона на соревнованиях…
-
Представитель иранского правительства назвал стратегией Ирана приверженность в ответ на приверженность
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – В случае выполнения Европой обязательств по СВПД Исламская Республика…
-
Министр энергетики Ирана сообщил о рассмотрении строительства электростанции "Сирик" в Москве
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Подписать приложение к договору о строительстве Россией тепловой…
-
Иран: третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД готов к реализации
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что если…
-
Зариф: Россия всегда поддерживала Иран в любом случае
Москва, 2 сентября, ИРНА – По прибытии в Москву, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад…
Your Comment