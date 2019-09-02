Армянский депутат: расширение отношений с Тегераном очень важно для Еревана

"После обретения Арменией независимости Иран стал одной из стран, с которой у нас были хорошие и глубокие отношения с самого начала. Отношения с Ираном очень важны для Армении. Иран всегда поддерживал Армению, и это очень важно в отношениях двух стран", отметил он.

"С момента обретения независимости Армения в качестве демократической страны никогда не видела каких-либо препятствий для расширения отношений с Ираном. Запад осознал важность Ирана для Армении и знает, что две соседние страны имеют обширные отношения", добавил он.

По его словам, обе страны должны использовать все возможности в экономической сфере для расширения отношений. В Армении необходимо присутствие иранских компаний, что является фактором расширения двусторонних экономических отношений.

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