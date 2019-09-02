2 сент. 2019 г., 12:20
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News Code: 83461881
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Представитель иранского правительства назвал стратегией Ирана приверженность в ответ на приверженность

Представитель иранского правительства назвал стратегией Ирана приверженность в ответ на приверженность

Тегеран, 2 сентября, ИРНА – В случае выполнения Европой обязательств по СВПД Исламская Республика Иран также вернётся к ядерной сделке. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь правительства Рабии, добавив, что приверженность в ответ приверженность – стратегия Ирана.

Представитель правительства на своей еженедельной пресс-конференции назвал важными телефонные разговоры, встречи и поездки, совершённые на прошлой неделе в настоящей чувствительной ситуации для страны.  Он также указал на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и ЕС для выполнения своих обязательства по ядерной сделке.
"За последние недели президенты Ирана и Франции и глава МИД ИРИ провели серьёзные переговоры о выполнении европейской стороной обязательств по СВПД. К счастью, во многих областях взгляды близки", отметил Рабии.
Заявив, что технические аспекты выполнения Европой своих обязательств изучаются, иранский чиновник добавил, что визит Аббаса Аракчи в Париж и его переговоры с представителями министерства нефти и Центробанка состоится в целях реализации обязательств европейских государств.
"Как уже было сказано, мы должны продавать нефть и возвращать доходы от нефти в страну; эта тема наших переговоров", заключил он.

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