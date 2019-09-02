Деревня Кандован в Иране: жизнь в скалах

Эта каменная деревня образовалась в результате вулканической деятельности горы Саханд и воздействия дождя, снега и вмешательства человека.

Район Каппадокия в Турции также похож на иранский Кандован, за исключением того, что никто не живёт в его каменных домах - это просто туристическая достопримечательность. Однако в Кандоване жизнь продолжается в красивых каменных домах. Жители этой деревни также принимают туристов со всего Ирана и разных стран мира.



Некоторые археологи считают, что деревня Кандован образовалась в доисламский период. В уникальной каменной архитектуре этой деревни не использовались строительные материалы, такие как гипс, известь, глина и т. д.

Трудно представить, как в этих каменистых домах ютятся обычные жилые помещения, такие как гостиная, спальня,кухня. Но там даже есть водопровод и электричество. Толщина стен этих интересных домов составляет около 2 метров, поэтому зимой здесь тепло, а летом прохладно.



Поскольку Кандован находится на склоне горы Саханд, там стоит прекрасная погода. Можно предложить посетить эту деревню туристам, ищущим прохладные места в летнюю жару.

При посещении деревни Кандован прежде всего приходит на ум сходство этих камней с ульями. Мёд ек случайно считается одним из важнейших сувениров из деревни Кандован. Сушёные фрукты – другой сувенир иранского Азербайджана. Также можно приобрести изделия ручной работы, изготовленные женщинами деревни.

Если вы планируете провести ночь в этой деревне, возможно, лучшее предложение – скалистый отель Кандован. Пребывание в деревне Кандован является уникальным опытом благодаря двум прекрасным пятизвёздочным отелям и классным удобствам в каменных домах-скалах.



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