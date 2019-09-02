Министр энергетики Ирана сообщил о рассмотрении строительства электростанции "Сирик" в Москве

Ардеканиан, который сопровождает иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в поездке в Москву, по прибытии в столицу России заявил, что юридические формальности присоединения Ирана к ЕАЭС завершены 4 дня назад.
"Пути реализации соглашений Ирана будут рассмотрены на встрече с генсеком ЕАЭС в Москве", добавил он.
Председатель иранской стороны совместной экономической комиссии Ирана и России также отметил, что будут изучены итоги двустороннего совещания Ирана и России, которое прошло в мае текущего года в Тегеране и Исфахане.
По его словам, члены совместной экономической комиссии Ирана и России и частный сектор двух стран призывают к активизации роль Тегерана в ЕАЭС.
Тегеран, 2 сентября, ИРНА – Подписать приложение к договору о строительстве Россией тепловой электростанции "Сирик" установленной мощностью 1400 МВт на провинции Хормозган на повестке дня иранского министра энергетики Резы Ардеканиана в Москве.
Ардеканиан, который сопровождает иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в поездке в Москву, по прибытии в столицу России заявил, что юридические формальности присоединения Ирана к ЕАЭС завершены 4 дня назад.
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