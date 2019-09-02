Иран: третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД готов к реализации

"При этом, Иран определил срок для возвращения к диалогу, и в связи с выполнением ядерных обязательств остальными сторонами, третий шаг по СВПД и сокращению обязательств готов к реализации", отметил он.

"Ссылаясь на телефонные разговоры между президентами Ирана и Франции, он назвал визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Париж в этот понедельник и визит Мохаммада Джавада Зарифа во Францию два раза за 3 дня дипломатическими мерами по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Несмотря на все эти дипломатические меры, Исламская Республика Иран готова предпринять третий шаг, если эти усилия потерпят неудачу, и со стороны Европы не будет необходимой воли, или такая воля будет, но Европа не будет способна к выполнению своих обязательств."

"Третий шаг разработан и готов к реализации. Он более твердый чем первый и второй для достижения баланса между правами и обязательствами Исламской Республики Иран по СВПД", добавил он.

"Естественно, что Иран не пойдет на третий шаг, если эти предложения и переговоры будут результативны и выполнены на практике со стороны Европы", - продолжил он.

По его словам, "если условия будут благоприятными и приемлемыми, можно пересмотреть первый и второй шаги и вернуться к ситуации до возникновения напряжённости, при этом Иран снова полностью выполнит свои обязательства по СВПД".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472