2 сент. 2019 г., 08:53
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News Code: 83461466
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Зариф: Россия всегда поддерживала Иран в любом случае

Зариф: Россия всегда поддерживала Иран в любом случае

Москва, 2 сентября, ИРНА – По прибытии в Москву, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что у Тегерана и Москвы есть стратегические отношения и Россия всегда поддерживала Иран в любом случае.

По словам Зарифа визит иранской делегации в Москву отражает стратегические отношения между двумя странами, у которых новые отношения в свете внешней политики лидеров обеих сторон.

Министр иностранных дел Ирана дальше сказал, что "Тегеран никогда не забудет друзей, которые были с ним в трудные дни, и в ходе визита обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие интерес для двух стран."

Глава МИД Ирана прибыл в Москву в воскресенье вечером во главе политической делегации высокого уровня, чтобы обсудить политические события и последние события.

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