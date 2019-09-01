Внешний долг Ирана сократился на 7%

"За первый квартал 1397-го года общий уровень внешнего долга Ирана снизился на 6,9%, составив $8,678 млрд.", говорится в сообщении. Как отмечается, 1 млрд. 708 мил. долларов этого долга относятся к краткосрочным долгам, 6 млрд. 969 млн. долларов – средне- и долгосрочным.

ЦБ отмечает, что внешний долг Ирана по итогам прошедшего 1397 иранского года (21 марта 2019 года) составил $9,339 млрд, что на 6,9%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "За прошедший (1397) год общий уровень внешнего долга Ирана снизился на 6,9%, составив $9,339 млрд", отмечается в отчете.

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