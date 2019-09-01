В отличие от Европы отношения Ирана с россией и Китаем носят стратегический характер

"В отличие от Европы россия и Китай динамично развивают свои отношения с Ираном по различным направлениям", заявил глава иранского МИД по итогам заседания с членами комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны.

"В случае неспособности Европы принять соответствующих мер, направленных на реализацию совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Тегеран перейдет к третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке", сказал он.

Зариф отметил, что европейцы до сих пор не предприняли необходимых мер по сохранению ядерной сделки. При этом он заявил, что у Европы есть время предпринять необходимые меры.

Иранский министр иностранных дел подчеркнул, что Иран может пересмотреть свое решение по третьему этапу сокращения обязательств, если европейские страны примут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках сделки.

"Если Европа до четверга (5 сентября) не примет необходимые шаги, то согласно принятому решению от 7 мая Иран направит им послание о начале реализации третьего шаг по сокращению своих обязательств по СВПД", отметил Зариф.

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